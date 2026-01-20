حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - يهتم العديد من المشاهدين بالتعرف على تردد قنوات ليبيا دراما كاملة الجديد 2026 على النايل سات، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات التي حققت جماهيرين كبيرة لأنها تقوم بنقل وإذاعة العديد من المسلسلات والبرامج العامة التي تناسب كافة الفئات والأعمار، فيما يتم ضبط واستقبال القناة بدون تقطيع أو تشويش للبث وبأعلى جودة للصورة والصوت، وكذلك تكون بشكل مجاني أي لا تحتاج لأي رسوم أو اشتراك.

تردد قنوات ليبيا دراما كاملة

يمكنكم ضبط تردد قنوات ليبيا دراما كاملة 2026 على القمر الصناعي النايل سات، ويكون ذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة الفترة الماضية والتي تتمثل على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد للقناة هو 11564.

الاستقطاب يكون عبر أفقي.

الترميز من خلال 27500.

خطوات تثيبت تردد القناة للريسيفر

يوجد بعض من الخطوات الخاصة بتثبيت تردد القناة على جهاز الريسيفر والتي تمثلت بذلك كما يلي: