تردد قناة التلفزيون الجزائري الجديدة الناقلة لبطولات أوروبا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - تستعد الساحة الإعلامية الرياضية في الجزائر لاستقبال إضافة جديدة، مع اقتراب تدشين قناة رياضية متخصصة تهدف إلى تقديم محتوى كروي متنوع يغطي عددًا من أبرز البطولات والمواجهات العالمية.

وتعد قناة الرياضية الجزائرية الجديدة على الهواء لنقل المباريات العالمية بجودة عالية.

وكشف التلفزيون الجزائري عن إطلاق قناة رياضية حديثة تحمل اسم الرياضية 1، والتي تم تجهيزها بتقنيات بث متطورة تضمن جودة صورة عالية واستقرارًا في الإشارة، بما يمنح المشاهد تجربة متابعة مميزة دون تشويش.

ومع الإعلان الرسمي عن القناة، تزايد اهتمام الجماهير العربية بالبحث عن طريقة استقبالها، خاصة في ظل الوعود بتقديم مباريات قوية ومحتوى رياضي شامل يلبي تطلعات عشاق كرة القدم داخل الجزائر وخارجها.

وتم تحديد تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، لتكون متاحة أمام شريحة واسعة من المتابعين، سواء عبر البث الأرضي أو الفضائي، مع سهولة ضبط الإشارة على أجهزة الاستقبال المختلفة.

كما أكد التلفزيون الجزائري أن القناة الجديدة ستنطلق خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التردد يأتي ضمن الاستعدادات النهائية قبل بدء البث الرسمي، على أن تتضمن الخريطة البرامجية نقل مباريات عالمية وتحليلها بشكل احترافي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير الإعلام الرياضي الجزائري، وتعزيز حضوره على مستوى المنطقة، عبر توفير محتوى مجاني بجودة تنافس القنوات الرياضية الكبرى.

تردد قناة الجزائرية علي النايل سات

يمكنكم ضبط التردد علي : 12577 (H).

ثم معامل الترميز: 27500.

اختار الاستقطاب: أفقى.

ثم اختار معدل تصحيح الخطأ: 3/4.