رسمياً.. مانشستر يونايتد يفسخ ارتباطه بنجمه البرازيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:23 مساءً - أصدر نادي مانشستر يونايتد بياناً رسمياً يؤكد رحيل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو بنهاية الموسم الحالي، بعد أربع سنوات قضاها داخل جدران أولد ترافورد.

انضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً إلى الشياطين الحمر قادماً من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ووقّع عقداً لمدة خمس سنوات ينتهي مع ختام الموسم الجاري.

أوضح البيان أن النادي لن يجدد عقد كاسيميرو، وأنه سيغادر الفريق نهائياً هذا الصيف، في حين أشاد النادي بمسيرة اللاعب معه، مشيراً إلى أنه شارك في 146 مباراة وسجل 21 هدفاً خلال فترة تواجده.

عبر كاسيميرو عن عميق امتنانه وارتباطه الوجداني بالنادي، مؤكداً أنه سيحمل مانشستر يونايتد في قلبه إلى الأبد، بينما أكد النجم البرازيلي أن الوداع لم يحن بعد، وأن الأشهر الأربعة المتبقية ستكون فرصة لصنع المزيد من الذكريات الجميلة مع الفريق والجماهير.

كما شدد على التزامه الكامل ببذل أقصى جهد ممكن لمساعدة النادي على تحقيق النجاحات في الفترة القادمة.