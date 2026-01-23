مواقف كوميدية في لجنة امتحان... هشام ماجد يعود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:23 مساءً - أصدرت الشركة المنتجة التريلر التشويقي الأول لفيلم «برشامة»، الذي ينتظره الجمهور لعرضه قريباً في دور السينما بمصر والدول العربية.

يظهر هشام ماجد في المقدمة كقائد لعصابة متخصصة في الغش أثناء إحدى الامتحانات، وسط سلسلة من المواقف الكوميدية المتلاحقة.

تتصاعد الأحداث عندما يتعرض المراقب المسؤول عن لجنة الاختبار للوفاة داخل أحداث الفيلم، مما يضيف طبقة إضافية من التشويق والفكاهة.

يجمع الفيلم نخبة من النجوم في أدوار البطولة، وهم: هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، فاتن سعيد.

كُتب السيناريو بواسطة شيرين دياب وأحمد الزغبي، وتولى الإخراج خالد دياب، فيما تولى الإنتاج أحمد الدسوقي.

يأتي «برشامة» بعد نجاحات هشام ماجد البارزة في العام الماضي، حيث حقق فيلماه «فاصل من اللحظات اللذيذة» و«إكس مراتي» إيرادات تجاوزت 150 مليون جنيه.

دخل فيلم «إكس مراتي» قائمة أعلى عشرة أفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد تجاوز إيراداته حاجز الـ90 مليون جنيه.