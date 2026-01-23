تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:23 مساءً - أفاد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بأن حالة الفنان عبد العزيز مخيون مستقرة تماماً عقب إجراء عملية جراحية دقيقة في المخ، فمن المتوقع أن يغادر الفنان المستشفى صباح السبت القادم، بعد فترة ملاحظة طبية في أحد المستشفيات الرئيسية بالقاهرة.

أكد عبد العزيز مخيون بنفسه، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، نجاح العملية الجراحية، معبراً عن تفاؤله بالشفاء الكامل وعودته سريعاً إلى أعماله الفنية.

وجّه النجم الكبير كلمات شكر خاصة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي، واصفاً إياه بـ"الحارس الأمين للفن المصري"، كما امتن للفريق الطبي الذي تولى علاجه بكفاءة عالية.

وخصّ بالشكر أيضاً أسرة عمل مسلسل "إفراج" الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان عمرو سعد وعدد من النجوم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

في حين أبدى سعادته البالغة بتضامن زملائه ودعمهم المستمر، مشيراً إلى أن هذه المشاعر الطيبة ساهمت بشكل كبير في تحسين حالته النفسية خلال الفترة الصعبة.