”بتوقيت بلدك” موعد مباراة الجزائر ضد رواندا اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:23 مساءً - يلتقي منتخب الجزائر لكرة اليد مع نظيره الرواندي، مساء اليوم الخميس، في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة تحت ضغط البحث عن التعويض، بعدما تلقى خسارة صعبة في الجولة الافتتاحية أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 25-22، ليصبح مطالبًا بحصد الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

ويتواجد منتخبا الجزائر ورواندا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي نيجيريا وزامبيا، في مجموعة تشهد صراعًا قويًا منذ الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت، المالكة لحقوق بث منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، مع متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة عبر المنصات الرقمية.

موعد مباراة الجزائر ضد رواندا في كرة اليد

تقام مباراة الجزائر ورواندا اليوم الخميس 22 يناير 2026، في تمام الساعة: