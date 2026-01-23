طاقم تحكيم مصري.. من هو حكم مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 02:23 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 30 يناير الجاري على ملعب كيجالي أمواهورو في رواندا، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

حكم مباراة الهلال ضد صنداونز في أبطال إفريقيا

ويقود اللقاء الحكم الدولي محمود ناجي، ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد توفيق كمساعدين، بينما يتولى محمود بسيوني مهمة الحكم الرابع.

كما قرر كاف تعيين جولس كارانغوا من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، إلى جانب أنجيسوم أوجباريم من إريتريا مراقبًا للقاء.

ويشارك الهلال السوداني في المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه أندية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مولودية الجزائر، وسانت لوبوبو.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع المجموعة، في ظل سعي الفريقين لتعزيز فرصهما في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.