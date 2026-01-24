هيفاء وهبي أمام القضاء وتطالب بتعويض 5 مليون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - قام محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بتقديم دعوى قضائية ضد أحد الأطباء المصريين، وذلك أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث اتهمته بأنه قام باستخدام صورتها دون الحصول منها على ماوفقة قانونية من أجل أغراض ترويجية، كما طالب محامي هيفاء في تلك الدعوة بتعويض مالي بقيمة نحو خمسة مليون جنيه مصري.

هيفاء وهبي أمام القضاء وتطالب بتعويض

فيما أكد محامي الفنانة اللبانينة، بأن موكلته قد ذهبت لمركز طبي في شهر أبريل من عام 2023 للحصول على استشارة طبية فقط، وذلك دون الاتفاق على قيامه باستغللال صورتها أو اسمها، وأشار المحامي بأن المركز قام بتصوير مقطعين فيديو خلال تلك الزيارة، ثم قام في وقت لاحق بنشرها عبر مواقع السوشيال ميديا دون الحصول على موافقة من هيفاء، وهو يعتبر بذلك مخالفة قانونية.

كما أضاف المحامي بأن الفنانة اللبنانية قامت بتقديم أكثر من طلب ليتم حذف تلك الفيديوهات، ولكن لم تحصل على اي استجابة لذلك الطلب، لذلك فقد لجأت إلى القضاء للحصول على تعويض مالي لما حدث، ولا تزال القضية حاليًا أمام المحكمة.