بطرق مجانية وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - يخوض منتخب الجزائر لكرة اليد، اليوم السبت، مواجهة هامة أمام نظيره منتخب زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية، بمشاركة نخبة من أقوى منتخبات القارة.

ويشارك المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات نيجيريا ورواندا وزامبيا، بعدما نجح الخضر في استعادة توازنهم سريعاً خلال الجولة الماضية بتحقيق فوز عريض ومستحق على منتخب رواندا (صاحب الأرض) بنتيجة 46-25، وذلك عقب تعثر مفاجئ في الجولة الافتتاحية أمام نيجيريا، ليؤكد محاربو الصحراء عودتهم القوية للمنافسة.

ويسعى المنتخب الجزائري في لقاء اليوم لتحقيق الفوز الثاني تواليًا، من أجل تأمين بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب القاري، خاصة وأنه يدخل البطولة كوصيف للنسخة الماضية وعينه على الذهاب بعيد في هذه النسخة.

في المقابل، يدخل منتخب زامبيا اللقاء بحثاً عن تقديم أداء مشرف وتحسين صورته في ختام مشواره بدور المجموعات، حيث يتواجد في المركز الأخير بدون نقاط بعد تلقيه خسارتين أمام نيجيريا ورواندا، ويطمح لاعبوه لمجاراة خبرات وقوة لاعبي المنتخب الجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زامبيا

تُذاع مباراة الجزائر وزامبيا في بطولة إفريقيا لكرة اليد مجانًا من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

كيفية مشاهدة مباراة الجزائر ضد زامبيا عبر الإنترنت

تتيح الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع فيسبوك البث المباشر للمباراة، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الرسمية على موقع يوتيوب، لتسهيل المتابعة للجماهير من أي مكان.