فرص لا تُفوت.. شروط التقديم في وظائف القابضة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الهندسية والفنية في شركات توزيع الكهرباء التابعة لها، وذلك تحت رئاسة المهندس جابر دسوقي.

شروط التقديم في وظائف القابضة للكهرباء

تشمل الوظائف مجالات جودة التغذية الكهربائية، تخطيط شبكات التوزيع، تركيب وتشغيل العدادات الذكية، البنية التحتية، وأمن المعلومات بمراكز البيانات، وذلك في المناطق المقرر تطبيق منظومة العدادات الذكية بها.

تتطلب الوظائف الهندسية والتخصصية حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة كهرباء أو اتصالات أو حاسبات، أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات مع القيد بنقابة المهندسين أو نقابة العلميين، إلى جانب إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس واللغة الإنجليزية.

تُفضل الشهادات المهنية في أنظمة لينكس ويونكس، قواعد بيانات أوراكل، أو شهادات الشبكات مثل CCNA وCCNP.

أما الوظائف الفنية فتشترط دبلوم فني صناعي أو معهد فني متخصص في الكهرباء أو الأجهزة والتحكم، مع معرفة ببرامج أوفيس ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية.

تشمل الشروط العامة الجنسية المصرية، حسن السيرة والسمعة، عدم وجود أحكام جنائية مخلة بالشرف، عدم تجاوز سن 32 عامًا عند إغلاق التقديم، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

لا تُشترط الخبرة السابقة، ويُشترط معادلة المؤهلات الأجنبية رسميًا إن وجدت، مع إجادة العمل الجماعي والانضباط والقدرة على العمل في المواقع المحددة.

رابط التقديم في وظائف القابضة للكهرباء

يتم التقديم حصريًا عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال الرابط أو مسح الكود الموجود في الإعلان، ويستمر التقديم لمدة أسبوعين بدءًا من 23 يناير 2026.

يُستدعى المستوفون للشروط لأداء الاختبارات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجل، ويجب تقديم الأوراق الأصلية والصور للاطلاع.

يتم التعاقد بنظام المكافأة الشاملة مع فترة اختبار لا تقل عن عام، ويشترط اجتياز الاختبارات واللياقة الطبية، مع أولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.