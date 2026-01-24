اليوم العالمي للتعليم.. التعليم بمثابة الاستثمار الاستراتيجي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - يعتبر التعليم بمثابة الاستثمار الاستراتيجي في بناء الإنسان ودعم مسارات التنمية المستدامة، لذلك يخصص يوم 24 يناير من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتعليم.

وحرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إحياء اليوم العالمي للتعليم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التعليم، لإعداد كوادر مصرية قادرة على التفكير النقدي ومواجهة التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي.

وبالفعل، شهدت منظومة التعليم تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء أنماط الجامعات المختلفة، وتحديث البرامج الدراسية، وربط سوق العمل بالعملية التعليمية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحسين جودة التعليم وتنافسية الخريجين، ودعم التعليم الجامعي المتطور القادر على المنافسة الإقليمية والدولية.