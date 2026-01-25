حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 07:22 مساءً - يفتح ملعب سبوتيفاي كامب نو أبوابه مساء اليوم الأحد لاستقبال مواجهة تحمل الكثير من العبث بالذاكرة الكروية حيث يلتقي برشلونة بضيفه ريال أوفييدو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الليجا الإسبانية في لقاء يجمع بين طموح استعادة الصدارة من الغريم التقليدي ريال مدريد وبين رغبة الضيوف في إحداث مفاجأة مدوية تعيد ترتيب أوراقهم في تذيل الجدول.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال أوفييدو الأسطورة مباشر بدون تقطيع أو تأخير بجودة عالية

ريال أوفييدو يمتلك في جعبته 13 نقطة فقط جعلته في موقف لا يحسد عليه أمام العملاق الكتالوني الذي يطارد النقطة 52 للعودة إلى عرشه المفقود مؤقتًا.

ولا تعد هذه المباراة مجرد صدام عابر في الدوري بل هي استحضار لتاريخ طويل يمتد لمئة عام تقريبًا جمع الفريقين في 83 مناسبة رسمية مالت فيها الكفة بوضوح لصالح البلوجرانا بـ 47 انتصارًا.

بينما حقق أوفييدو 24 فوزًا وساد التعادل في 12 لقاءً، والمثير في الأمر أن هذه المنافسة انقطعت لمدة 24 عامًا كاملًا منذ هبوط أوفييدو في عام 2001 ولم تتجدد إلا في الموسم الحالي 2025-2026 لتعيد للأذهان ذكرى آخر زيارة لأوفييدو إلى معقل برشلونة في مايو 2001 حينما صدم الجميع بفوز تاريخي بهدف نظيف بعثر حينها حسابات التأهل الأوروبي للفريق الكتالوني.

وبالنظر إلى مواجهة الدور الأول التي أقيمت في سبتمبر الماضي نجد أن ريال أوفييدو لم يكن صيدًا سهلًا على ملعبه كارلوس تارتييري، حيث بادر بالتسجيل وصدم رفاق ليفاندوفسكي بهدف مبكر قبل أن يستعيد برشلونة توازنه ويقلب الطاولة بثلاثية مستحقًا النقاط الكاملة.

كيفية متابعة مباراة برشلونة وريال أوفييدو

تتجه الأنظار إلى المستطيل الأخضر في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة بينما يكون الموعد في السابعة والربع بتوقيت دولة الإمارات.

ولن يجد المتابعون صعوبة في رصد أحداث اللقاء إذ تفرده قناة beIN SPORTS 2 بتغطية خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتيح الشبكة لمشتركيها فرصة المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق بي إن كونكت لضمان عدم تفويت أي لحظة من إثارة هذا الصراع التاريخي المتجدد.