يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو ملعب الجوهرة المشعة الذي سيكون مسرحًا لمواجهة مرتقبة تجمع بين الاتحاد ونظيره الأخدود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

يمر الاتحاد بمرحلة حرجة جدًا بعد غيابه عن نغمة الانتصارات لثلاث جولات متتالية تخللها تعادل مع ضمك وخسارتان أمام الاتفاق والقادسية؛ مما جعل رصيد الفريق يتجمد عند 27 نقطة في المركز السابع.

وهو ما وضع مستقبل المدرب سيرجيو كونسيساو تحت مجهر الاختبار الحقيقي أمام طموح الأخدود الذي يصارع في المركز قبل الأخير محاولًا استغلال كبوة النمور لتحسين وضعه في جدول الترتيب والهروب من دوامة الهبوط بأسلوب يرفع من حدة التوتر والإثارة في هذا اللقاء المصيري.

ويسعى الاتحاد من خلال هذا اللقاء إلى إيقاف نزيف النقاط والبدء في رحلة العودة إلى المربع الذهبي كهدف أساسي حاليًا بعد ابتعاد آمال الحفاظ على اللقب نظرًا للفارق الكبير مع الهلال المتصدر.

كما يدرك الأخدود أن الخروج بنتيجة إيجابية من معقل الاتحاد سيكون بمثابة طوق نجاة يعزز من فرص بقائه في دوري الأضواء والشهرة لهذا الموسم.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم؟

أعلنت شبكة قنوات "ثمانية" عن انفرادها ببث أحداث مباراة الاتحاد والأخدود مباشرة لكل عشاق الساحرة المستديرة عبر قناة "ثمانية 2" المفتوحة التي تتيح للجمهور متابعة اللقاء بشكل مجاني دون الحاجة لفك تشفير أو اشتراكات مسبقة.

كما وفرت الشبكة خيار البث الرقمي عبر تطبيقها الخاص المتاح للجماهير "تطبيق ثمانية" مجانًا؛ مما يضمن وصول المحتوى لكل المتابعين في مختلف البلدان بذكاء واحترافية.

معلق مباراة الاتحاد والأخدود

سيكون الجمهور على موعد مع صوت المعلق المصري بلال علام الذي سيتولى الوصف والتعليق على أحداث مباراة الاتحاد والأخدود واضعًا المشاهدين في قلب الحدث بنبرته الحماسية المعتادة.

توقيت مباراة الاتحاد والأخدود

تنطلق صافرة البداية لمباراة مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.