حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة السعودية الليلة صوب ملعب الأول بارك الذي يحتضن مواجهة نارية تجمع بين النصر والتعاون في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن للمحترفين، حيث يدخل رفاق رونالدو اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 37 نقطة باحثين عن انتصارهم الثالث على التوالي لتثبيت أقدامهم في مربع الكبار ومطاردة الصدارة بكل قوة.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والتعاون يلا شوت بلس مباشر دوري روشن بجودة قوية واضحة دون تقطيع مباشر

يسعى فريق التعاون في مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة إلى استعادة توازنه وخطف نقاط المباراة لتعويض تراجعه الأخير في جدول الترتيب العام للمسابقة التي تشهد منافسة شرسة جدًا هذا الموسم بين كافة الفرق الطامحة للقب بأسلوب يرفع من سقف التوقعات لكل المتابعين.

كما يشهد تشكيل النصر اليوم دفعة معنوية وفنية هائلة بعودة النجم السنغالي ساديو ماني الذي استعاد بريقه بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج القاري، كما يستعيد الفريق خدمات الحارس نواف العقيدي الذي سيذود عن شباك النصر بعد انتهاء فترة إيقافه؛ مما يمنح الدفاع ثقة أكبر.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على قوة هجومية ضاربة يقودها كريستيانو رونالدو بجانب كومان وماني مع مساندة من جواو فيليكس وبروزوفيتش في وسط الميدان لخلق كثافة هجومية قادرة على اختراق دفاعات التعاون التي لطالما عانت أمام النصر في المواجهات التاريخية.

حيث تشير الأرقام إلى تفوق كاسح للنصر بواقع 20 انتصارًا من أصل 31 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في دوري المحترفين بشكل يمنح الأفضلية النفسية للفريق صاحب الأرض والجمهور اليوم.

موعد مباراة النصر والتعاون

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يوافق السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

يمكن للجمهور متابعة أحداث هذه القمة الكروية عبر قناة وتطبيق "ثمانية" الذي يوفر بثًا مباشرًا بجودة عالية للهواتف والشاشات الذكية؛ مما يضمن للمشجعين تجربة مشاهدة متميزة في أي مكان يتواجدون فيه.

وسيكون الصراع التكتيكي خارج الخطوط بين المدربين هو العنوان الأبرز لهذه المباراة التي قد تعيد رسم خريطة المراكز الأولى في الدوري السعودي نظرًا لتقارب النقاط الكبير بين النصر والتعاون.