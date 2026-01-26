رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 09:29 مساءً - يحتضن ملعب الإنماء مساء اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026 مواجهة كروية هامة تجمع بين فريقي الاتحاد والأخدود وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يدخل "العميد" اللقاء وهو يضع النقاط الثلاث نصيب عينيه من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

الاتحاد يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 27 نقطة بينما يسعى فريق الأخدود الذي يعاني في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط إلى تحقيق مفاجأة تمنحه دفعة معنوية في صراع الهروب من مناطق الهبوط بأسلوب يرفع من وتيرة التنافس بين الطموح الاتحادي ورغبة الأخدود في البقاء.

وقد أعلنت لجنة المسابقات أن صافرة بداية اللقاء ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المنتظر أن يدخل المدرب الفرنسي بتشكيلة قوية يقودها الأسطورة كريم بنزيما في خط الهجوم مع مساندة من موسى ديابي وحسام عوار في وسط الميدان الهجومي.

بينما سيتولى نجولو كانتي ضبط إيقاع اللعب في الدائرة، ولحماية العرين يظهر الحارس محمد العبسي مع خط دفاع يضم دانيلو بيريرا وفابيينو لضمان الصلابة المطلوبة أمام محاولات الأخدود الهجومية التي قد تعتمد على المرتدات السريعة.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأخدود اليوم؟

تتولى شبكة قنوات "ثمانية" الرياضية مهمة النقل الحصري لهذا اللقاء عبر شاشتها، حيث تم تخصيص قناة "ثمانية 2 HD" لبث أحداث المباراة مباشرة لكل محبي كرة القدم السعودية في الوطن العربي.

وسيكون الجمهور على موعد مع تعليق المعلق الرياضي بلال علام الذي سيتولى الوصف التفصيلي لمجريات الموقعة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد بقيادة نجومه العالميين وسعيه الحثيث لتعويض ما فاته من نقاط خلال الجولات السابقة.