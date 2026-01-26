يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو ملعب الأول بارك الذي يشهد صدامًا كرويًا مرتقبًا بين النصر والتعاون في ختام منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن للمحترفين، حيث يكتسب هذا اللقاء أهمية قصوى للفريقين في ظل الصراع المشتعل على مراكز المقدمة.

يطمح النصر صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة إلى استغلال تعثر الهلال الأخير أمام الرياض والقفز نحو الوصافة لتقليص الفوارق النقطية والعودة بقوة لسباق اللقب المثير.

ولكن لا يبدو التعاون صيدًا سهلًا وهو يتربص بمنافسه من المركز الخامس برصيد 35 نقطة طامحًا في قلب الطاولة وخطف فوز ثمين يدفعه للأمام ويزيد من أوجاع "العالمي" في ليلة لا تقبل أنصاف الحلول أبدًا.

كما يدخل النصر هذه المباراة بتشكيلة متوازنة تهدف إلى السيطرة على وسط الميدان وفرض حصار هجومي مبكر على مرمى الخصم، حيث من المتوقع أن يمنح الجهاز الفني الثقة للحارس مبارك البوعينين لحماية العرين، بينما يقود الخط الخلفي الثنائي إينيجو مارتينيز ومحمد سيماكان لضمان الصلابة الدفاعية المطلوبة أمام مرتدات التعاون السريعة.

وتبرز القوة الهجومية الضاربة بوجود الأسطورة كريستيانو رونالدو بجانب كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب مع أدوار محورية للنجم البرتغالي جواو فيليكس في صناعة اللعب؛ مما يجعل هجوم النصر في كامل جاهزيته لفك شفرات الدفاع التعاوني الذي يعتمد على الانضباط التكتيكي العالي والروح القتالية طوال دقائق المباراة.

متى تبدأ مباراة النصر والتعاون؟

يضبط الجمهور ساعاتهم عند السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يُوافق التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة النصر والتعاون اليوم؟

لمتابعة مباراة النصر والتعاون نُشير إلى أنها تُنقل حصريًا قناة "ثمانية" لكل المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحظى المباراة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع نظرًا لما تضمه من أسماء عالمية وقيمة فنية كبرى تجمع بين عراقة النصر وطموح التعاون المتصاعد.