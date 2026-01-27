استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي، دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.

وسجل الدينار في البنك الأهلي المصري نحو 151.8 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الهدوء في حركة سعر الصرف.

وتتابع البنوك المصرية أسعار الدينار الكويتي بشكل يومي نظرًا لأهميته الكبيرة، خاصة مع ارتباطه بحركة السفر والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.

وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء حوالي 151.7 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 154.3 جنيه، فيما سجل بنك الإسكندرية نحو 158.3 جنيه للشراء و154.4 جنيه للبيع.

كما أظهرت تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB تسجيل الدينار الكويتي 150.5 جنيه للشراء و154.4 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 149.5 جنيه للشراء و154.5 جنيه للبيع.

ويعد استقرار أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدينار الكويتي، عامل مهم للمستثمرين والمواطنين على حد سواء لما له من تأثير مباشر على حركة التجارة والتحويلات الخارجية.