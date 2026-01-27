رسالة مفاجئة من رئيس الجزائر لمدرب الخضر قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خاصة إلى المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عقب مشاركة "الخضر" في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك تمهيدًا لاستعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الصيف القادم.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن تبون كلف وزير الرياضة، وليد الجزائري، بنقل تهانيه الحارة إلى الجهاز الفني واللاعبين على الأداء المتميز في البطولة القارية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها بيتكوفيتش والفريق. كما نقل الرئيس دعمه وتشجيعه الكبير للمنتخب قبل خوضه المونديال، مؤكدًا حرصه على توفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح محاربو الصحراء.

تبون يوجه تهنئة ودعم خاص لبيتكوفيتش

وفي رسالة خاصة، وجه تبون تحية للجماهير الجزائرية، خاصة تلك المقيمة بالخارج، التي ساندت الفريق بقوة في البطولة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، محققًا 4 انتصارات من أصل 5 مباريات قبل أن يخرج على يد نيجيريا