اطّلع على مجانًا.. كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - يضرب المنتخب المصري لكرة اليد موعد مرتقب مع نظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2026.

وتتجه الأنظار نحو هذا اللقاء الذي يمثل أهمية كبرى للفراعنة في رحلة الدفاع عن لقبهم القاري، حيث يسعون لإنهاء هذا الدور بالعلامة الكاملة وتأكيد تفوقهم على كبار القارة السمراء.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمواصلة العروض القوية.

ويدخل أبطال أفريقيا المواجهة وهم يعتلون قمة المجموعة برصيد 4 نقاط، مستفيدين من انتصارهم الساحق في الجولة السفتتاحية على المنتخب الجزائري بنتيجة (42-28)، مما منحهم دفعة معنوية هائلة لحسم التأهل.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب نيجيريا في مباغتة المتصدر، حيث يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين، آملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له حجز مقعد في الأدوار الإقصائية.

ويراهن المنتخب النيجيري على سرعة لاعبيه في التحول من الدفاع للهجوم، إلا أن خبرة العناصر المصرية وحالة الاستقرار الفني ترجح كفة الفراعنة في حسم الموقعة مبكرًا.

كيفية مشاهدة مباراة مصر نيجيريا علي الإنترنت

بإمكان المشجعين متابعة المباراة أونلاين عبر المنصات الرقمية التابعة لقنوات أون تايم سبورتس، بالإضافة إلى البث المباشر الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد (CAHB) على منصة يوتيوب، والتي توفر جودة بث عالية تتناسب مع سرعات الإنترنت المختلفة لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة.

وتسهيلاً على الجماهير لمتابعة المباراة، أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس 2" عن نقل اللقاء حصرياً ومباشرة عبر شاشتها، بصفتها الناقل الرسمي لمباريات المنتخب الوطني في البطولة.