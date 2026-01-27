سيناريوهات تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس أمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:22 مساءً - أنعش منتخب المغرب لكرة اليد حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 المقامة حاليًا في رواندا، بعدما قدم عرضًا قتاليًا أمام المنتخب التونسي ونجح في انتزاع تعادل مثير في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وجاء هذا التعادل ليبقي أسود الأطلس في دائرة الحسابات، قبل خوض الجولة الأخيرة أمام منتخب غينيا، رغم صعوبة المهمة وتعقيد السيناريوهات المؤهلة إلى المربع الذهبي.

ويعيش المنتخب المغربي حالة من الزخم المعنوي بعد العودة القوية في مواجهة تونس، حيث قلّص اللاعبون فارق ستة أهداف إلى تعادل ثمين، في مشهد عكس الروح القتالية العالية والإصرار حتى اللحظة الأخيرة، وهي العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في المواجهة الحاسمة المقبلة.

ورغم أن مصير التأهل لا يزال مرتبطًا بنتائج المنتخبات الأخرى، فإن الطموح المغربي يظل قائمًا لمواصلة المشوار القاري، بشرط التعامل بذكاء تكتيكي مع لقاء غينيا، إلى جانب المتابعة الدقيقة لمباراة تونس والرأس الأخضر التي ستقام في التوقيت ذاته، لما لها من تأثير مباشر على حسابات المجموعة.

ويدخل المنتخب المغربي الجولة الأخيرة وفي رصيده نقطة واحدة بفارق أهداف (-5)، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط وفارق أهداف (+10)، وهو ما يفرض على المنتخب المغربي مهمة شاقة تتطلب مجهودًا مضاعفًا.

ترتيب المغرب وتونس في كرة اليد

1. الرأس الأخضر – 4 نقاط (+25)

2. تونس – 3 نقاط (+10)

3. المغرب – نقطة واحدة (-5)

4. غينيا – 0 نقاط (-30)

سيناريو تأهل المغرب إلى نصف النهائي

يتطلب عبور المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي تحقق الشروط التالية مجتمعة: