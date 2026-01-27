بعد هدف تريزيجيه.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 10:26 مساءً - يبحث الجمهور الكروي الدقائق الماضية، عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026، خاصةً بعد هدف اللاعب محمود تريزيجيه اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وذلك في مباراة الأهلي ووادي دجلة التي عقدت مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة دوري نايل لهذا الموسم الحالي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

فيما جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك بعد هدف اللاعب تريزيجيه اليوم الثلاثاء، ليتمثل بذلك ليكون على النحو التالي: