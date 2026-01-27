اطّلع على بالفيديو.. أهداف مباراة الأهلي ضد وادي دجلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 10:26 مساءً - نجح النادي الأهلي في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة، أمام فريق وادي دجلة بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3/1.

أهداف مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

افتتح المارد الأحمر التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، بعدما استغل تمريرة مميزة من زيزو داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بنجاح في شباك وادي دجلة معلنًا تقدم الأحمر.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز الأهلي تفوقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، حصل عليها إمام عاشور بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، وتولى تنفيذها أحمد زيزو بنجاح ليضاعف النتيجة.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه الهجومي حتى نجح مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 69، بعدما حول عرضية إمام عاشور من الجهة اليمنى برأسية قوية سكنت منتصف مرمى وادي دجلة.

وقبل صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة 93، نجح زياد أسامة في تسجيل هدف وادي دجلة الوحيد، بعد تصويبة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلي بنتيجة 3-1.