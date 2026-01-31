من هو الفريق المرشح للحصول على لقب دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 01:22 مساءً - تحدث الإعلامي إبراهيم العنقري، من خلال تصريحات صحفية الساعات الماضية، عن موسم دوري روشن السعودي لهذا العام وأنه مختلف تمامًا، وكذلك كشف عن الأندية التي تتنافس على اللقب لهذا الموسم.

موسم دوري روشن السعودي 2026

أشار الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري من خلال تصريحاته، بان موسم دوري روشن السعودي الحالي 2025-2026 يعتبر مختلف عن العام الماضي، ويكون ذلك نتيجة لتنافس عدد من الأندية على المركز الأول، وكذلك الحصول على القب.

الفرق المتنافسة على لقب دوري روشن

أوضح العنقري بان الفرق المتنافسة على لقب دوري روشن لهذا العام، هم كل من نادي الهلال، نادي النصر، النادي الأهلي، نادي القادسية، وأشار بأن الهلال يعاني من ضعف خط الهجوم في صفوفه، بينما فريق النصر يواجه صعوبة في التعامل مع خط الدفاه، مما يهدد بذلك مشوار كلا من الفريقين.

الفريق المترشح لتحقيق لقب الدوري السعودي

أضاف الإعلامي الرياضي في تصريحاته، بأن النادي الأهلي يعتبر هو الفريق الأكثر نظامًا والأقرب من أجل تحقيق اللقب، وسيتمكن من الوصول للمركز الأول بفضل اللاعبين سواء الأساسين أو على دكة البدلاء.