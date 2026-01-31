بدون تشفير وتقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 01:22 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي المصري ومضيفه يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب أمان بتنزانيا، حيث يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة، في ظل المنافسة القوية على بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

تنطلق مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث تنقل المواجهة قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق علي محمد علي.

كما تتوفر إمكانية مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، ضمن خدمات البث المباشر للبطولة.