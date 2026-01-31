رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 04:22 مساءً - في قلب تنزانيا يرفع نادي القرن شعار التحدي من جديد حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز في مواجهة يطمح من خلالها بطل أفريقيا لتأكيد جدارته بصدارة المجموعة الثانية وحسم عبوره نحو الأدوار الإقصائية، فالأهلي يدخل اللقاء برصيد 7 نقاط ويعلم تمامًا أن العودة بنتيجة إيجابية من معقل الفريق التنزاني تعني قطع شوط هائل في رحلة الحفاظ على اللقب خاصة بعدما نجح في حسم لقاء الذهاب بالقاهرة لصالحه.

قبل لقاء اليوم يتربع الأهلي على القمة، فيحاول يانج أفريكانز التشبث بالوصافة التي يحتلها برصيد 4 نقاط، في ظل ملاحقة شرسة من شبيبة القبائل والجيش الملكي؛ مما يجعل من نقاط اليوم مفترق طرق حقيقي داخل حسابات المجموعة المعقدة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

تتجه أنظار الملايين صوب ملعب اللقاء اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما يترقب المتابعون في المملكة العربية السعودية ضربة البداية عند الرابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

ستكون مباراة الأهلي ويانج أفريكانز منقولة بشكل حصري ومباشر عبر شاشة beIN Sports 2، حيث تواصل الشبكة القطرية تغطيتها الحصرية لمنافسات دوري الأبطال من خلال استوديو تحليلي يضم نخبة من كبار المحللين الفنيين لرصد كافة تفاصيل القمة الأفريقية.

معلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

أوكلت إدارة قنوات بي إن سبورتس مهمة الوصف التفصيلي لأحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى المعلق المصري القدير "علي محمد علي" والذي سيصحب الجماهير بصوته المميز لتحليل مجريات اللعب ونقل أجواء المدرجات التنزانية الصاخبة.