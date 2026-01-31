اضبطها الآن.. قناة مجانية مفتوحة تعلن نقل مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 05:15 مساءً - أعلنت قناة مجانية مفتوحة نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في المواجهة المرتقبة التي تقام مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما زاد من اهتمام جماهير القلعة الحمراء بالبحث عن القناة الناقلة والتردد الصحيح.

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

أكدت قناة «تايم سبورتس» الأرضية نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بشكل مجاني ومفتوح في إطار حصولها على حقوق البث الأرضي لجميع المباريات التي تقام داخل الأراضي المصرية في البطولات القارية.

وتتيح القناة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة المباراة بجودة مناسبة عبر البث الأرضي، خاصة مع أهمية المواجهة في مشوار الفريقين بدور المجموعات.

تردد قناة تايم سبورتس

يمكن استقبال قناة تايم سبورتس الأرضية من خلال التحويل إلى البث الأرضي مع توصيل إريال الاستقبال، ثم الدخول إلى إعدادات القنوات وإجراء البحث الرقمي على تردد UHF 32.

موعد مباراة الأهلي اليوم وترتيب المجموعة

ويخوض الأهلي المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على يانج أفريكانز، بعدما حقق فوزًا عريضًا على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف، وتعادل إيجابيًا خارج ملعبه أمام الجيش الملكي المغربي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لتعزيز صدارته والاقتراب من حسم التأهل للدور التالي.