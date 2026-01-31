حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 05:15 مساءً - يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز التنزاني في موقعة أفريقية يرفع فيها المارد الأحمر شعار الحسم المبكر، فالفريق المصري يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه المحلي الأخير على وادي دجلة وعودة نجمه زيزو لزيارة الشباك فضلًا عن امتلاكه السجل التهديفي الأقوى في مجموعته بسبعة أهداف، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل البث المباشر بين الأهلي ويانج أفريكانز.

لينك يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الأسطورة مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم بدون تأخير

يسعى أبناء القاهرة لتأكيد تفوقهم القاري والاقتراب خطوة عملاقة نحو ربع النهائي فيعتمدون على خبراتهم العريضة في ملاعب القارة السمراء وتفوقهم التاريخي على بطل تنزانيا الذي يسعى بدوره لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتعطيل قطار الأهلي المنطلق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يمكنكم متابعة البث المباشر والحصري بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 التي ستقدم تغطية خاصة وتحليلًا دقيقًا لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين قبل انطلاق صافرة البداية.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار إلى ملعب أمان بزنجبار اليوم السبت 31 يناير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فهو اختبار حقيقي لقدرة الأهلي على مواصلة عروضه القوية خارج الديار.

معلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

استقرت إدارة القناة على إسناد مهمة التعليق الصوتي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى المعلق المصري علي محمد علي والذي سيضفي بصوته المميز مزيدًا من الحماس على أحداث اللقاء المرتقب بين متصدر المجموعة ووصيفه.

حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني