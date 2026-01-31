رابط يوتيوب مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 05:15 مساءً - يقتحم النادي الأهلي معقل أماني بجزيرة زنجبار، حيث يضرب موعدًا ناريًا مع مضيفه يانج أفريكانز في لقاء تترقبه العيون بصفته اختبارًا لطموحات الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، ويدخل نادي القرن هذه المواجهة وعينه على النقاط الثلاث التي ستؤمن له مكانًا مريحًا في قمة المجموعة الثاني.

يستند الأهلي إلى حالة من الاستقرار الفني وتوازن كبير في الأداء الدفاعي والهجومي ظهر جليًا في الجولات السابقة، بينما يتسلح أصحاب الأرض بجماهيرهم الغفيرة وأجواء الملعب الصاخبة مدركين أن التعثر اليوم قد يعني تعقيد حسابات تأهلهم بشكل كبير أمام العملاق المصري.

ويسعى الأهلي في هذه الرحلة إلى حسم التأهل مبكرًا وتجنب مفاجآت الجولات الأخيرة، خاصة وأن المجموعة تضم منافسين شرسين هما شبيبة القبائل والجيش الملكي؛ مما يجعل من الفوز في زنزبار اليوم مكسبًا مضاعفًا يتجاوز مجرد النقاط الثلاث إلى توجيه رسالة قوية لكل المنافسين في القارة السمراء بأن البطل لا يزال في قمة توهجه وعطائه.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، من مساء اليوم السبت 31 يناير 2026، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم؟

سوف تتولى قناة beIN Sports HD 2 نقل أحداث مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز حصريًا لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمكن ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11013 (أفقي)، أو سهيل سات عبر التردد 10810 (أفقي) لضمان متابعة البث بأعلى جودة ممكنة.

معلق مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم

أسندت إدارة شبكة القنوات القطرية مهمة التعليق على أحداث هذه القمة الأفريقية للمعلق المصري علي محمد علي ليكون واصفًا ومحللًا لمجريات اللعب ومواكبًا لإثارة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز التي من المتوقع أن تشهد صراعات تكتيكية كبيرة بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره في الفريق التنزاني.