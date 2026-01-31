رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 09:29 مساءً - تحت أضواء ملعب فولكسبارك التاريخي يحل العملاق البافاري ضيفًا ثقيلًا على هامبورج في مواجهة تجمع بين طموح التمسك بالصدارة ورغبة البقاء، حيث إنّ بايرن ميونخ يغرد منفردًا في قمة البوندسليجا برصيد 50 نقطة، ويدخل اللقاء وعينه على تعميق جراح أصحاب الأرض والابتعاد أكثر عن ملاحقيه معتمدًا على ترسانته الهجومية المرعبة بقيادة القناص هاري كين.

يدرك هامبورج صاحب المركز الرابع عشر أن أي هفوة أمام كتيبة ميونخ قد تزيد من تعقيد موقفه في صراع الهبوط، مما يجعلنا أمام مباراة كسر عظم ترفض التوقعات المسبقة رغم فارق الإمكانيات الفنية الواضح بين الفريقين.

ويعتمد هامبورج في محاولته لإيقاف الزحف البافاري على الحارس دانيال هويبر وثلاثي الدفاع كابالدو وفوسكوفيتش وتورونارايجا للخروج بنقطة تعيد للفريق بريقه في جدول الترتيب وتنقذه من دوامة النتائج السلبية الأخيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج في الدوري الألماني

تتجه أنظار محبي الكرة الألمانية إلى مدينة هامبورج اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، حيث أعلنت رابطة الدوري الألماني عن انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهامبورج اليوم

يمكنكم متابعة أحداث مباراة بايرن ميونخ وهامبورج حصريًا عبر قناة MBC Action التي تملك حقوق البث المباشر لمباريات الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتوفر البث عبر منصة شاهد الرقمية لتغطية حية ومباشرة لكافة تفاصيل الموقعة البافاية.

معلق مباراة بايرن ميونخ وهامبورج اليوم

أوكلت إدارة القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ وهامبورج للمعلق فهد عريشي والذي سيصحب الجماهير بصوته المميز لنقل أجواء المدرجات الصاخبة وتحليل مجريات اللعب بين القمة والقاع.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام هامبورج

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للبايرن بتشكيلة هجومية قوية تضم: