حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 09:29 مساءً - بعد تعثر مفاجئ أمام أوجسبورج كسر سلسلة اللاهزيمة، يرحل العملاق البافاري إلى الشمال الألماني لمواجهة هامبورج في كلاسيكو كروي يستضيفه ملعب فولكسبارك، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء بروح الجريح الساعي لتثبيت أقدامه في الصدارة التي يحتلها بـ 50 نقطة خوفًا من تقلص الفارق مع ملاحقه بروسيا دورتموند.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وهامبورج الأسطورة مباشر بدون تعليق أو تأخير شاهد مجانًا

يُمني هامبورج نفسه باستغلال اهتزاز ثقة البافاري الأخيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مناطق الخطر، حيث يقبع الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، مما يجعل المواجهة أمام بايرن ميونخ صدامًا بين رغبة استعادة الكبرياء وطموح الهروب من دوامة الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهامبورج اليوم

يمكنكم متابعة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج وتغطيتها الحية عبر قناة MBC Action باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج عبر الإنترنت؟

تتوفر خدمة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج عبر الإنترنت للمشتركين في تطبيق شاهد لمواكبة كافة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج في الدوري الألماني؟

صافرة البداية لمباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج ستدوي مساء اليوم السبت 31 يناير 2026 ضمن فعاليات الجولة العشرين من البوندسليجا في تمام الساعة:

السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يترقب المتابعون في مكة المكرمة انطلاق المباراة عند الثامنة والنصف مساءً.

في التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وهامبورج في الدوري الألماني؟

أسندت الشبكة الناقلة مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد هامبورج للمعلق فهد عريشي، الذي سيرافق المشاهدين بصوته لتحليل مجريات هذا الصدام القوي، ونقل أجواء المدرجات في رحلة البايرن للبحث عن الانتفاضة السريعة.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة وتصدر البافاري لقائمة أقوى هجوم في المسابقة، إلا أن هامبورج يعول على غرينتا ملعبه وتاريخ مواجهات الفريقين لخطف نقطة غالية، فهل ينجح بايرن في ترويض أصحاب الأرض أم تستمر المفاجآت في طريق الصدارة؟