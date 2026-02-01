يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 فبراير 2026 11:19 مساءً - يتحفز عشاق الكرة المصرية لمتابعة صدام من نوع خاص يجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي الليلة فوق عشب استاد السويس الجديد ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ويدخل المصري المواجهة متربعًا على القمة بسبع نقاط، فيما يلاحقه الزمالك في الوصافة بخمس نقاط.

لقاء اليوم بين الزمالك والمصري يُعتبر فاصلًا في صراع الصدارة قبل الأمتار الأخيرة، فيعمل الفارس الأبيض على تجاوز غياباته المؤثرة وخطف المركز الأول من أنياب الفريق البورسعيدي الذي يقدم مستويات قوية تحت قيادة فنية تسعى لترسيخ عقدة الصدارة في موسم 2026.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والمصري؟

ستكون مباراة الزمالك والمصري منقولة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، بالإضافة إلى البث الأرضي المصري عبر قناة تايم سبورتس، مع توفير تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا لرصد كافة التفاصيل الفنية.

التشكيل المتوقع للفريقين في قمة السويس

من المنتظر أن يدخل الزمالك والمصري اللقاء بتشكيلات يغلب عليها التوازن والبحث عن المباغتة الهجومية:

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى : محمد عواد.

محمد عواد. الدفاع : أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.

أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم. الوسط : محمد السيد، سيف فاروق جعفر، محمد شحاتة.

محمد السيد، سيف فاروق جعفر، محمد شحاتة. الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، أحمد شريف.

تشكيل المصري المتوقع

حراسة المرمى : أحمد وهب.

أحمد وهب. الدفاع : باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، عمرو سعداوي.

باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، عمرو سعداوي. الوسط : محمود حمادة، موديستا، أحمد علي عامر.

محمود حمادة، موديستا، أحمد علي عامر. الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذ طمين، محمد الشامي.

من هو معلق مباراة الزمالك والمصري؟

يتولى المعلق محمد فوزي مهمة الوصف والتعليق عبر شاشة بي إن سبورتس، بينما سيكون المعلق زياد الدكروري حاضرًا عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، ليقدما للمشاهد العربي رصدًا حيًا لمجريات هذه المباراة التي وصفها الونش بالخطوة الحاسمة نحو الصدارة.