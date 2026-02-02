أحدهم معشوق الجماهير.. معلقين مباراة الهلال ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:23 مساءً - يستعد نادي الهلال لاستضافة نظيره نادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال

انتهت مواجهة الذهاب المثيرة التي أقيمت في سبتمبر الماضي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3 - 3).

ويدخل الهلال لقاء الليلة وعينه على تعزيز صدارته، بينما يطمح الأهلي لتقليص الفارق والمنافسة بقوة على المركز الثاني.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية (Thmanyah)، وتحديداً عبر قناة ثمانية 1 HD، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق ثمانية أو عبر تطبيق جاكو.

معلق مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

أعلنت القناة عن إسناد مهمة الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو للمعلق فارس عوض، كما يتوفر التعليق بصوت عبد الله الحربي عبر القناة الصوتية الثانية.