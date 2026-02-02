بطرق مجانية مفتوحة.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:23 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية، مساء الإثنين، إلى ملعب المملكة آرينا الذي يستضيف قمة كروية من العيار الثقيل تجمع الهلال بالأهلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل الصراع على اللقب.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي قبل مواجهة الأهلي

يخوض الهلال اللقاء وهو جالس على قمة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ساعيًا لتأكيد تفوقه والحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقيه، خاصة النصر، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الاستقرار الفني تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

ترتيب الأهلي في الدوري قبل مواجهة الهلال

يدخل الأهلي المباراة بطموحات كبيرة بعدما عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من الصدارة، ما يمنحه دافعًا قويًا للانقضاض على القمة حال تحقيق الفوز، في ظل الأداء التصاعدي الذي يقدمه الفريق بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن

يمكن لعشاق الكرة السعودية متابعة الكلاسيكو المرتقب عبر قنوات ثمانية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، حيث سيتم نقل اللقاء عبر شاشة ثمانية 1 HD.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي عبر الإنترنت

كما تتيح شبكة ثمانية إمكانية مشاهدة المباراة مباشرة عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية، سواء لأجهزة أندرويد أو آيفون، ضمن خدمات البث الرقمي الخاصة بها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.