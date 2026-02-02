اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:23 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حين يلتقي الهلال مع الأهلي ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بالنظر إلى صراع القمة المشتعل.

ويستضيف ملعب المملكة آرينا بالعاصمة الرياض المواجهة المرتقبة، حيث يدخل الهلال اللقاء مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، في اختبار حقيقي أمام أحد أبرز منافسيه على اللقب هذا الموسم.

ماذا قدم الهلال والأهلي قبل الكلاسيكو

يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، ويطمح إلى استغلال هذه القمة من أجل توسيع الفارق مع مطارديه وتعزيز موقعه في الصدارة، خاصة في ظل الأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق مؤخرًا، رغم إدراك الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي لحساسية أي تعثر أمام منافس مباشر.

على الجانب الآخر، يخوض الأهلي المباراة بطموحات مرتفعة، بعدما نجح في التقدم إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من الهلال، وهو ما يمنحه فرصة ذهبية لإعادة خلط أوراق المنافسة حال تحقيق الفوز.

ويعيش “الراقي” فترة فنية لافتة، بعدما حقق الانتصار في آخر خمس مباريات بالدوري، في مؤشر واضح على الجاهزية العالية للفريق تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله.

وتزداد أهمية اللقاء للأهلي، إذ أن الخروج بالنقاط الثلاث يعني التساوي مع الهلال في رصيد النقاط، وفتح باب الصراع على اللقب بشكل أوسع قبل المراحل الحاسمة من الموسم، وسط متابعة دقيقة من النصر الذي ينتظر نتيجة القمة لما لها من تأثير مباشر على سباق الصدارة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي

تمتلك منصة ثمانية الحقوق الحصرية لبث منافسات دوري روشن السعودي وكافة البطولات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم نقل مباراة الهلال والأهلي عبر قناة ثمانية 1 HD، مع إتاحة المشاهدة أيضًا من خلال المنصة الرقمية الخاصة بالشبكة.