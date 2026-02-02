لا يفوتك.. موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:23 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء الإثنين نحو ملعب المملكة آرينا، الذي يحتضن قمة كروية مرتقبة تجمع الهلال بالأهلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2026.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت بالغ الحساسية، بعدما فقد الهلال بعض النقاط في الجولات الأخيرة، ما سمح للأهلي بتقليص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط، عقب سلسلة نتائج إيجابية حققها الراقي.

ويمنح هذا الوضع الأهلي فرصة ثمينة لمعادلة رصيد الهلال في صدارة الترتيب حال الخروج بالنقاط الثلاث، في وقت يترقب فيه النصر نتيجة اللقاء على أمل تعثر الزعيم من أجل العودة إلى القمة.

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي

تُقام مباراة الهلال والأهلي يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، على أرضية ملعب المملكة آرينا، في أجواء جماهيرية منتظرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة في سباق الصدارة، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات الموسم وأكثرها ترقبًا جماهيريًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

تنقل شبكة قنوات «ثمانية» منافسات دوري روشن السعودي حصريًا في المنطقة العربية، حيث سيتم بث مواجهة الهلال والأهلي عبر قناة ثمانية الأولى المفتوحة، ليتمكن عشاق الكرة السعودية من متابعة القمة المرتقبة.