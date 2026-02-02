استعلم الآن.. خطوات معرفة مخالفات المرور 2026 برقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 10:26 مساءً - أطلقت وزارة الداخلية خدمة استعلام إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين معرفة مخالفات المرور المسجلة على سياراتهم بكل يسر، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، في خطوة تعزز التحول الرقمي وتسهل حياة المواطنين.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين

توفر بوابة وزارة الداخلية إمكانية التحقق من المخالفات المرورية فورًا باستخدام رقم لوحة السيارة أو بيانات رخصة القيادة أو الرقم القومي، وظهر النتيجة بدقة مع تفاصيل كل مخالفة وقيمتها المالية، مما يساعد السائقين على متابعة أوضاع مركباتهم بسهولة.

طرق الاستعلام المتاحة عن مخالفات المرور

ادخل على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية الرسمية. اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. أدخل رقم لوحة المركبة أو بيانات الرخصة أو الرقم القومي. اضغط على زر البحث لعرض قائمة المخالفات المسجلة فورًا.

سداد المخالفات والتظلم إلكترونيًا

بعد ظهور المخالفات، يمكن سدادها مباشرة عبر البطاقات البنكية أو خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة، مع تلقي إيصال فوري يثبت الدفع، كما تتيح الخدمة تقديم تظلم إلكتروني على أي مخالفة، مع متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي من الجهات المختصة.