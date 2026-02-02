الجدول يشتعل.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 10:26 مساءً - تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة النصر ضد الرياض وقبل كلاسيكو الهلال ضد الأهلي.

النصر يفوز علي الرياض في الدوري السعودي

حقق نادي النصر السعودي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الرياض، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بعدما استغل هجمة منظمة للعالمي، لينجح في وضع فريقه بالمقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وحافظ النصر على تقدمه خلال الشوط الثاني، وسط محاولات من الرياض للعودة في النتيجة، إلا أن الصلابة الدفاعية للعالمي حالت دون اهتزاز الشباك، لينتهي اللقاء بفوز نصراوي مستحق.

ترتيب الدوري السعودي