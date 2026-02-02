بـ 800 ألف دولار.. حقيقة رحيل نجم الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 10:26 مساءً - أفصح مصدر مطلع من داخل القلعة البيضاء عن وصول عرض رسمي من الملاعب السعودية يستهدف التعاقد مع أحد الركائز الأساسية في خط وسط الفريق الأول بنادي الزمالك.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حيوي، تزامناً مع انتعاشة الفريق قارياً بعد انتصاره الأخير على المصري البورسعيدي بنتيجة (2-1) ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل عرض نادي النجمة السعودي لضم نبيل عماد دونجا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقي عرض رسمي من الدوري السعودي لضم أحد لاعبيه الأساسيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث تقدم نادي النجمة السعودي بعرض قيمته 800 ألف دولار للتعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في مباريات الفريق الأخيرة، خاصة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

دونجا يرغب في الاحتراف والزمالك يرفض رحيله الآن

تتمسك إدارة الزمالك برفض الرحيل في الوقت الحالي، وتسعى لتجديد عقد اللاعب للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وهنا أبدى نبيل دونجا رغبة شخصية في خوض تجربة احتراف خارجية، معتبرًا العرض السعودي فرصة مهمة لتطوير مسيرته الكروية خلال المرحلة المقبلة من عمره الرياضي.

ويذكر أن يعاني الزمالك حاليًا من إيقاف قيد دولي بسبب مستحقات متأخرة لأندية ولاعبين سابقين، مما يحد من قدرة الإدارة على تعزيز صفوف الفريق أو التعامل بمرونة مع العروض الخارجية.