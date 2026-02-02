تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير برنامج رامز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 10:26 مساءً - انتهى الفنان "رامز جلال" من تصوير جميع حلقات برنامجه الجديد، والمقرر عرضه ضمن خريطة برامج شهر رمضان 2026، حيث يواصل من خلاله تقديم مقالب جديدة تستهدف عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، مع الاعتماد هذا الموسم على أفكار مختلفة تجمع بين التشويق والحركة.

تفاصيل إصابة أحمد السقا أثناء تصوير الحلقة

شهد تصوير إحدى حلقات البرنامج تعرض الفنان أحمد السقا لإصابة مفاجئة أثناء تنفيذ المقلب، وذلك بسبب طبيعة الفكرة التي تعتمد بشكل أساسي على الأكشن والمواقف الحركية القوية.

وتشير التوقعات إلى أن حلقة السقا ستكون من أكثر الحلقات مشاهدة، خاصة في ظل جماهيريته الكبيرة وارتباط اسمه دائمًا بالأدوار الخطرة والمشاهد الصعبة.

آخر أعمال أحمد السقا في الدراما الرمضانية

وكان أحمد السقا قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "العتاولة 2"، وهو عمل درامي قدم خلاله شخصية نصار، الذي يجد نفسه أمام أزمة قاسية بعد اكتشاف إصابة ابنته بمرض خطير يحتاج إلى علاج مكلف، ما يدفعه للعودة إلى التعاون مع خضر والعمل لحساب عيسى الوزان، وسط صراعات جديدة وتطورات غير متوقعة في الأحداث.