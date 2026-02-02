اضبطها فوراً.. تردد قناة Rotana Comedy الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 10:26 مساءً - تعد قناة Rotana Comedy من أبرز القنوات العربية المتخصصة في تقديم المحتوى الكوميدي والترفيهي، تحظى القناة بشعبية كبيرة بين جميع الأعمار حيث تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكوميدية، المسلسلات الفكاهية، والبرامج الترفيهية التي تضفي جوًا من المرح والمتعة على المشاهدين.
وتسعى القناة دائمًا إلى تقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة مع بث مستمر على مدار اليوم مما يجعلها خيار مثالي للعائلات والأصدقاء الباحثين عن محتوى ترفيهي ممتع.
تردد قناة Rotana Comedy على نايل سات
فيما يلي نعرض لك تردد قناة روتانا كوميدي على القمر الصناعي نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11268 ميجاهرتز
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة Rotana Comedy على عرب سات
الأسطر التالية توضح تردد قناة روتانا كوميدي على عرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11843 ميجاهرتز
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6
- الجودة: SD
طريقة تثبيت قناة Rotana Comedy
- افتح القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال واختر إعداد القنوات أو تركيب القنوات.
- اختر خيار البحث اليدوي وحدد القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل بيانات التردد بدقة بما في ذلك التردد، نوع الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على بحث وانتظر ظهور القناة ضمن نتائج البحث.
- بعد ظهور القناة اختر حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات لديك.
- إذا كانت الإشارة ضعيفة قم بضبط طبق الاستقبال قليلًا للحصول على أفضل جودة بث.