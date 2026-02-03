لينك تويتر.. بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والخليج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:29 مساءً - تحتضن أرضية استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم الثلاثاء فصلًا جديدًا من فصول الندية في المنطقة الشرقية، حيث يلتقي فريق الخليج بنظيره القادسية في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وتدخل هذه المباراة تحت شعار تثبيت الأقدام ومطاردة الكبار.

الخليج صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة ولذلك يرغب في مباراة اليوم في تصحيح مساره الفني بعد تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة مستفيدًا من القوة الهجومية لمهاجمه جوشوا كينج الذي سجل 13 هدفًا حتى الآن.

وفي المقابل، يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ومنتشيًا بسلسلة من النتائج الإيجابية جعلته أحد أشرس المنافسين على المربع الذهبي، فيتسلح بجاهزية نجمه جوليان كينيونيس ورغبته في مواصلة نغمة الانتصارات خارج الديار، خاصة وأن مواجهات الفريقين تاريخيًا تشهد تكافؤًا كبيرًا بخمسة انتصارات لكل طرف.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج ضد القادسية

خصصت شبكة قنوات ثمانية الرياضية قناة (ثمانية 1) لبث أحداث هذا الديربي الشرقي مباشرة وحصريًا، مع توفير استوديو تحليلي يسبق اللقاء لرصد كافة التفاصيل الفنية وتشكيلات الفريقين الرسمية.

كيف تشاهد مباراة القادسية والخليج عبر الإنترنت؟

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر عبر تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية لضمان تغطية مباراة القادسية والخليج بشكل يضع المتابع في قلب الحدث الرياضي وتوفر له إحصائيات حية حول أداء اللاعبين ونسب الاستحواذ طوال دقائق المباراة، وهو ما يعزز من تجربة المشاهدة لمحبي الدوري السعودي حول العالم.

معلق مباراة الخليج والقادسية اليوم

سيكون المشاهدون على موعد مع صوت المعلق الرياضي جعفر الصليح للوصف والتعليق على أحداث مباراة القادسية والخليج، حيث سيتولى مهمة نقل الإثارة والندية من المستطيل الأخضر إلى الجماهير خلف الشاشات.

ويعد الصليح أحد الأصوات المميزة التي تضفي حماسًا خاصًا على مباريات الديربي، خاصة مع وجود نجوم بارزين في صفوف الفريقين مثل ماسوراس وفيرنانديز في الخليج، وكتيبة النجوم العالمية في القادسية.

موعد مباراة الخليج والقادسية في دوري روشن

من المنتظر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهو ما يوافق الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية مع توقعات بحضور جماهيري لافت في ملعب الدمام الذي يتسع لـ 35 ألف مشجع.