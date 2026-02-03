رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:29 مساءً - يستعد نواخذة الشرقية لخوض ملحمة كروية كبرى حينما يستضيف نادي الاتفاق نظيره التعاون مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إيجو في قمة تكتيكية ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الاتفاق والتعاون.

أعلنت لجنة المسابقات عن انطلاق صافرة البداية لمباراة التعاون والاتفاق في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، بينما سيكون الموعد في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ المواجهات بين الاتفاق والتعاون

تحمل هذه المباراة إرثًا تاريخيًا طويلًا من الندية، حيث التقى الفريقان في 27 مناسبة سابقة بعهد الاحتراف تفوق التعاون في 11 منها مقابل 10 انتصارات للاتفاق، وهو ما يعكس التقارب الفني الكبير الذي يجعل من نتيجة اليوم عصية على التوقعات قبل إطلاق الصافرة.

ترتيب الاتفاق والتعاون قبل المباراة

الاتفاق يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة ويرغب في استعادة هيبته وتصحيح المسار بعد عثرة الجولة الماضية، معتمدًا على ترسانة من النجوم الدوليين وخلفهم المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.

كما يطير سكري القصيم إلى الدمام وهو يحمل طموحات عريضة، حيث يحتل المرتبة الخامسة برصيد 38 نقطة، فيسعى لتكرار سيناريو الذهاب حينما دك شباك الاتفاق برباعية مقابل هدف؛ لتعزيز آماله في حجز مقعد آسيوي ومواصلة الضغط على أندية المربع الذهبي في موسم تاريخي لأبناء بريدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد التعاون

سيكون بمقدور الجماهير الرياضية متابعة تفاصيل مباراة التعاون والاتفاق مباشرة عبر شاشة قناة (ثمانية 3) التي تملك الحقوق الحصرية لنقل أحداث الدوري السعودي، كما تتيح الشبكة لمشتركيها خدمة البث عبر تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية، لضمان تغطية لحظية وشاملة تضع المتابع في قلب الحدث الرياضي الأبرز لهذا المساء.

معلق مباراة الاتفاق والتعاون اليوم

كلف القائمون على القناة المعلق الرياضي راشد الدوسري بمهمة التعليق على أحداث مباراة الاتفاق والتعاون، حيث سيرافق المشاهدين بصوته لوصف الصراعات الثنائية داخل المستطيل الأخضر.

ومن المنتظر أن يضفي المعلق حماسًا خاصًا على اللقاء، لا سيما في ظل الرغبة الجامحة لأصحاب الأرض في رد الدين، وإصرار الضيوف على تأكيد العلو الفني في مواجهة تشكل منعطفًا هامًا في مسيرة الفريقين بجدول الترتيب العام لهذا الموسم الاستثنائي.