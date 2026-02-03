محتوى للبالغين… تردد قناة دورسيل تي في Dorcel...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:29 مساءً - تعتبر Dorcel TV HD من القنوات الموجهة للكبار فقط +18 حيث تقدم محتوى أجنبي يقتصر على فئة عمرية محددة، تركز القناة على تقديم تجربة مشاهدة مميزة من خلال جودة بث عالية وصوت واضح لتضمن متابعة ممتعة ومستقرة على مدار اليوم.

وتتميز القناة بأنها مفتوحة FTA أي يمكن مشاهدتها دون الحاجة لاشتراك مدفوع لكنها غير مناسبة للأطفال أو المشاهدة العائلية.

تردد قناة Dorcel TV HD

للاستمتاع بمحتوى القناة يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

التردد: 11229 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

نظام البث: مفتوح (FTA)

الجودة: HD

خطوات تثبيت القناة

افتح القائمة الرئيسية (Menu) في جهاز الاستقبال.

ادخل إلى الإعدادات أو تركيب القنوات حسب نوع الجهاز.

اختر البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد.

أدخل بيانات التردد كما هي مذكورة أعلاه بدقة.

اضغط على بحث (Scan) وانتظر حتى تظهر القناة في قائمة النتائج.

بعد ظهور القناة اختر حفظ لإضافتها للقائمة.

يفضل تفعيل القفل الأبوي لضمان عدم وصول المحتوى للأطفال.

مع هذه الخطوات يصبح من السهل متابعة Dorcel TV HD بجودة عالية وبث مستقر طوال اليوم.