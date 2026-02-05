شغلها الآن.. تردد قناة بي إن سبورت اكسترا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 06:29 مساءً - أطلقت شبكة بي إن سبورت قناة جديدة تحمل اسم "اكسترا ماكس 10" على قمر نايل سات، لتكون إضافة قوية ضمن قنواتها الرياضية، حيث توفر القناة محتوى متنوعًا يناسب عشاق الرياضة بجودة عالية.

تردد قناة بي إن سبورت اكسترا ماكس 10

يمكن استقبال القناة بسهولة على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الجودة نايل سات 12148 أفقي (H) 27500 HD

خطوات ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لإضافة القناة بسهولة وسرعة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في الريموت. اختر قسم التركيب أو الإعدادات اليدوية. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل التردد 12148، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500. فعّل خيار البحث اليدوي (Manual Search). اضغط ابدأ البحث وانتظر حتى اكتمال العملية. احفظ القناة عند ظهورها في القائمة.

مميزات إضافة قناة بي إن سبورت اكسترا 10

تمثل القناة الجديدة إضافة قوية للمكتبة الرياضية على الأقمار الصناعية، حيث تهدف إلى: