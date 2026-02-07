مع اقتراب شهر رمضان الكريم.. أسعار الفراخ اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:19 صباحاً - تفصلنا أيام قليلة عن اقتراب شهر رمضان الكريم، ويزداد معدل الطلب على الدواجن تدريجيًا خلال تلك الأيام، وسط متابعات من المواطنين لأحدث الأسعار داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 7 فبراير

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، مع العلم أن هناك فروق سعرية تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لتكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع في بورصة الدواجن بحوالي 95 جنيهًا، ووصلت للمستهلك بسعر 109 جنيهات.

سعر كيلو الفراخ الساسو

ارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع عند 115 جنيهًا، ووصل للمستهلك في الأسواق بسعر 129 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2027 في بورصة الدواجن، بسعر 110 جنيهًا.