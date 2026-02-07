لماذا يجب على برج الميزان الحذر من ”فخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 11:19 صباحاً - أحيانًا تكون الشجاعة في التراجع خطوة للخلف بدلًا من الاندفاع غير المحسوب الذي قد يطيح بمكاسب شهور طويلة، فالتوازن اليوم هو مفتاح نجاتك الحقيقي من فخاخ التسرع.

حظك اليوم برج الميزان 7 فبراير 2026

تجد نفسك في مواجهة رغبة عارمة لإنهاء كافة الملفات العالقة بضربة واحدة، لكن الفلك يحذرك من هذا الاندفاع الذي قد يولد أخطاءً مهنية فادحة، لذا استجمع هدوءك المعهود قبل أي قرار.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

الأيام القادمة تضعك أمام اختبارات دقيقة لقوة إرادتك في ضبط النفس، حيث تلوح في الأفق صفقات أو علاقات تبدو مغرية جدًا، لكنها تتطلب بحثًا عميقًا وتأنيًا كبيرًا كي لا تندم لاحقًا.

نصيحة اليوم لبرج الميزان

اجعل الصمت رفيقك حين تشعر بأن الانفعال يسيطر على كلماتك، فالتهور في الرد قد يكسر جسورًا بنيتها بصعوبة، وتذكر أن الحكمة تقتضي أن تقيس الخطوة ألف مرة قبل أن تخطوها فعليًا.