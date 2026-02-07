تحديث بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 حركة صعودية ملحوظة داخل بورصة الدواجن والأسواق المختلفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 7 فبراير

ارتفعت معدلات البحث في جوجل عن أسعار الكتاكيت في مستهل تعاملات الأسبوع وفقًا لآخر تحديثات لأسعار طرحتها بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت داخل السوق المحلي بين 15 و26 جنيهًا، وفقًا لتحديثات الأسعار على بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان

عرض سعر الكتكوت الأبيض (قطعان) في مستهل تعاملات الأسبوع، بسعرين من 10 إلى 10.5 جنيه داخل الأسواق.

سعر كتكوت ساسو

أما كتكوت ساسو، بلغ متوسط سعره في بداية تعاملات اليوم السبت بين 8 و9 جنيهات وفقًا لآخر تحديثات لأسعار الدواجن.