مجانًا وبدون تشفير.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا» لموسم 2025-2026.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الليجا

يدخل برشلونة اللقاء وهو في الصدارة برصيد 55 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد، مستفيدًا من حالته الفنية المرتفعة عقب تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة الانتصارات.

في المقابل، يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل في مواصلة صحوته بعد فوزه العريض على إشبيلية بنتيجة 4-1، إلا أن مهمته تبدو صعبة تاريخيًا، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار على ملعب كامب نو منذ مايو 2008.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا؟

تُبث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، والتي خصصت قناة beIN Sports 2 لنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا بتعليق عربي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect اذا كنت من داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن كنت خارج المنطقة العربية، يمكنك مشاهدتها عبر تطبيق NordVPN.