القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد الوحدات في كلاسيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد نادي الفيصلي لاستضافة غريمه التقليدي نادي الوحدات مساء اليوم السبت، على ملعب "ستاد عمان الدولي"، في "ديربي" العاصمة المرتقب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2025-2026.

ترتيب الفيصلي والوحدات قبل القمة

تأتي هذه المباراة كمنعطف مفصلي في مشوار الفريقين للمنافسة على اللقب:

نادي الفيصلي: يدخل اللقاء برصيد 30 نقطة، محتلاً المركز الثاني (خلف الحسين إربد المتصدر مؤقتاً بـ 31 نقطة)، ويسعى لاستعادة الصدارة وتأكيد تفوقه.

نادي الوحدات: يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة، ويمثل هذا اللقاء بالنسبة له "الفرصة الأخيرة" للعودة إلى دائرة الصراع الحقيقي على لقب الدوري بعد خسارته 4 نقاط في آخر مباراتين.

موعد مباراة الفيصلي ضد الوحدات في الدوري الأردني

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت عمّان ومكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي ضد الوحدات

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر القناة الرياضية الرسمية: قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD).

كيفية مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الوحدات

يمكنكم متابعة اللقاء عبر البث المباشر لقناة الأردنية الرياضية على قمر النايل سات، أو من خلال الحسابات الرسمية للقناة وللاتحاد الأردني لكرة القدم على منصة يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان تغطية شاملة.