اعرف هتدفع كام في الإيجار القديم.. موعد تطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 01:22 مساءً - تسبب قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين وسط تساؤلات من كلا الطرفين عن قيمة الأجرة المستحقة الجديدة وموعد دفعها.

تطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية

يأتي موعد بدء تطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ليس بأثر رجعي بل بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة

وفقًا لقانون الإيجار القديم، تختلف قيمة الأجرة بين شخصًا وأخر حسب تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار.

كم تبلغ القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة؟

في المناطق المتميزة، تصل القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، تبلغ القيمة الإيجارية عشرة أضعاف مع حد أدنى 250 جنيهًا للاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة.

موعد سداد المستأجر للفروق الإيجارية المستحقة

بعد الانتهاء من الفترة الانتقالية المؤقتة، تنشر لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها بالمادة (3)، نتائج الحصر، وحينها يلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، لكن بقسط شهري.

تطبيق الزيادة الجديدة على المستأجرين تدريجيًا

يتم تطبيق الزيادة الرسمية تدريجيًا، بما يحافظ على ضبط العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين.